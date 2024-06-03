Почти 1300 оккупантов, 3 ПВО и около 200 единиц другой техники: потери врага на 3 июня

3 июня 2024, 07:23
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1270 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили почти две сотни единиц вражеской техники.

Общие потери России на утро 3 июня уже превысили 511 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более 72 тысяч единиц техники, пишет 24 Канал.

Смотрите также Дроны СБУ "погасили" в Крыму РЛС "Небо-СВУ" ценой в 100 миллионов долларов

Потери России на 3 июня

  • Личного состава – около 511 130 (+1270),
  • танков – 7779 (+14),
  • боевых бронированных машин – 15 002 (+22),
  • артиллерийских систем – 13 280 (+47),
  • РСЗВ – 1090 (+1),
  • средств ПВО – 824 (+3),
  • самолетов – 357 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 739 (+40),
  • крылатых ракет – 2268 (+0),
  • кораблей/катеров – 27 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18159 (+67),
  • специальной техники – 2199 (+4).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Юлія Муріна