Минус 12 самолетов и более 1 000 оккупантов: потери врага на 3 июня

Оккупанты ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону, но несут огромные потери. Наши защитники уничтожают захватчиков и отбивают все, что россияне гонят на фронт. За минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 1100 оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага по состоянию на 3 июня 2025 года

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне ориентировочно потеряли:

личного состава – около 990 800 (+1100) человек,

танков – 10 881 (+7),

боевых бронированных машин – 22 671 (+8),

артиллерийских систем – 28 623 (+48),

РСЗВ – 1 402 (+1),

средств ПВО – 1 176 (+1),

самолетов – 384 (+12),

вертолетов – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 38 748 (+126),

крылатых ракет – 3 271 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 50 607 (+145),

специальной техники – 3 905 (+0).

Потери оккупантов на 3 июня 2025 года / Фото Генштаб

К слову, кроме "Паутины" Украина недавно провела другую операцию по уничтожению вражеской техники на поле боя. Наши защитники привлекли к атаке 400 дронов и было уничтожено или поражено более 40 видов различной российской техники. В частности, артиллерии, ПВО, бронированной техники.