Минус 12 самолетов и более 1 000 оккупантов: потери врага на 3 июня
- Украинские бойцы ликвидировали 1100 оккупантов за минувшие сутки, увеличив общие потери российских сил до около 990 800 человек.
- С начала вторжения россияне потеряли значительное количество техники, включая 10 881 танк, 22 671 бронированную машину, 28 623 артиллерийские системы и другие.
Оккупанты ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону, но несут огромные потери. Наши защитники уничтожают захватчиков и отбивают все, что россияне гонят на фронт. За минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 1100 оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага по состоянию на 3 июня 2025 года
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне ориентировочно потеряли:
- личного состава – около 990 800 (+1100) человек,
- танков – 10 881 (+7),
- боевых бронированных машин – 22 671 (+8),
- артиллерийских систем – 28 623 (+48),
- РСЗВ – 1 402 (+1),
- средств ПВО – 1 176 (+1),
- самолетов – 384 (+12),
- вертолетов – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 38 748 (+126),
- крылатых ракет – 3 271 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 50 607 (+145),
- специальной техники – 3 905 (+0).
Потери оккупантов на 3 июня 2025 года / Фото Генштаб
К слову, кроме "Паутины" Украина недавно провела другую операцию по уничтожению вражеской техники на поле боя. Наши защитники привлекли к атаке 400 дронов и было уничтожено или поражено более 40 видов различной российской техники. В частности, артиллерии, ПВО, бронированной техники.