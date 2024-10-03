Минус 1150 оккупантов и еще 174 единицы техники: потери врага на 3 октября

3 октября 2024, 07:46
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1150 вражеских бойцов. Также наши воины уничтожили 174 единиц техники агрессора.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Кстати, с 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более чем 656 тысяч военных.

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Потери врага

  • Личного состава – около 656 710 (+1150),
  • танков – 8893 (+6),
  • боевых бронированных машин – 17596 (+17),
  • артиллерийских систем – 18906 (+37),
  • РСЗВ – 1204 (+0),
  • средств ПВО – 964 (+1),
  • самолетов – 368 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16393 (+43),
  • крылатых ракет – 2613 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25750 (+58),
  • специальной техники – 3330 (+12).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника,
– отметили в Генштабе.

Потери врага на 3 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ