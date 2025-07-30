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24 Канал Новости Украины Еще 890 ликвидированных оккупантов: потери врага на 30 июля
30 июля, 06:53
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Еще 890 ликвидированных оккупантов: потери врага на 30 июля

Юлия Мурина
Основні тези
  • За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 890 оккупантов, а общие потери России превысили 1 052 000 бойцов.
  • Враг потерял 11066 танков, 23065 боевых бронированных машин, 30895 артиллерийских систем, 48685 беспилотников оперативно-тактического уровня.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 890 оккупантов. Также уничтожили 199 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 30 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 052 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага на 30 июля 2025 года?

Страна-агрессор уже потеряла в полномасштабной войне против Украины:

  • личного состава – около 1 052 190 (+890),
  • танков – 11066 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23065 (+1),
  • артиллерийских систем – 30895 (+30),
  • РСЗВ – 1451 (+0),
  • средств ПВО – 1202 (+0),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 48685 (+100),
  • крылатых ракет – 3548 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56754 (+67),
  • специальной техники – 3935 (+0).

Потери врага на 30 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ