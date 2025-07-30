За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 890 оккупантов. Также уничтожили 199 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 30 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 052 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также ВСУ разгромили россиян в Запорожье: враг потерял силы за считанные часы

Какие потери врага на 30 июля 2025 года?

Страна-агрессор уже потеряла в полномасштабной войне против Украины:

личного состава – около 1 052 190 (+890),

танков – 11066 (+1),

боевых бронированных машин – 23065 (+1),

артиллерийских систем – 30895 (+30),

РСЗВ – 1451 (+0),

средств ПВО – 1202 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48685 (+100),

крылатых ракет – 3548 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 56754 (+67),

специальной техники – 3935 (+0).

Потери врага на 30 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ