Самолет, почти 1000 оккупантов, десятки танков и машин: колоссальные потери врага на 30 января
30 января 2024, 08:04Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится уже 706 суток. Силы обороны ликвидировали более 383 тысяч оккупантов.
Так, только за минувшие сутки билеты на концерт Кобзона получили еще 960 захватчиков. Кроме того, наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Обратите внимание"Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины
Потери России на утро 30 января
- личного состава – 384 140 (+960)
- танков – 6300 (+10)
- боевых бронированных машин – 11725 (+29)
- артиллерийских систем – 9144 (+31)
- РСЗО – 972 (+0)
- средства ПВО – 63 (+3)
- самолетов – 332 (+1)
- вертолетов – 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35)
- крылатые ракеты – 1846 (+0)
- корабли /катера – 23 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 12191 (+42)
- специальная техника – 1448 (+5).
Потери врага по состоянию на 30 января 2024 года
На поле возле Авдеевки лежит более сотни трупов оккупантов
- Начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин рассказал что перед россиянами стоит задача окружить Авдеевку. Поэтому оккупанты не останавливаются и пытаются продвигаться.
- Военный добавил, что не стоит считать, что человеческий ресурс россиян бесконечен. По словам Лазуткина от Красногоровки до железной дороги от железной дороги до Степной есть участок размером с футбольное поле. Там больше сотни трупов российских военнослужащих.
- Также там целое кладбище военной техники. Военный заметил, что враг несет большие потери в личном составе и технике и это рано или поздно скажется на нем.