Самолет, почти 1000 оккупантов, десятки танков и машин: колоссальные потери врага на 30 января

Полномасштабная война в Украине длится уже 706 суток. Силы обороны ликвидировали более 383 тысяч оккупантов.

Так, только за минувшие сутки билеты на концерт Кобзона получили еще 960 захватчиков. Кроме того, наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

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Потери России на утро 30 января

личного состава – 384 140 (+960)

танков – 6300 (+10)

боевых бронированных машин – 11725 (+29)

артиллерийских систем – 9144 (+31)

РСЗО – 972 (+0)

средства ПВО – 63 (+3)

самолетов – 332 (+1)

вертолетов – 324 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35)

крылатые ракеты – 1846 (+0)

корабли /катера – 23 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 12191 (+42)

специальная техника – 1448 (+5).



Потери врага по состоянию на 30 января 2024 года

На поле возле Авдеевки лежит более сотни трупов оккупантов