Еще 1160 оккупантов и более 150 единиц техники: потери врага на 30 мая
30 мая 2024, 07:22Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 506 тысяч бойцов. Кроме того, у врага минус более чем 71 тысяча единиц военной техники.
Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Также уничтожили 154 единицы вражеской техники.
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Потери России на 30 мая
- Личного состава – около 506 260 (+1160),
- танков – 7710 (+10),
- боевых бронированных машин – 14 913 (+22),
- артиллерийских систем – 13 101 (+35),
- РСЗО – 1088 (+1),
- средств ПВО – 815 (+0),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 532 (+22),
- крылатых ракет – 2222 (+0),
- кораблей/катеров – 27 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 849 (+53),
- специальной техники – 2153 (+11).
В Луганске могли поразить "Небо-М"
- Накануне, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы.
- Вскоре появились спутниковые снимки.
- На кадрах видны следы большого пожара в аэродроме Луганска, возможно, был поражен российский радиолокационный комплекс "Небо-М", предназначен для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.