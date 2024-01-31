10 танков, более 50 артсистем и почти 1100 оккупантов: колоссальные потери врага на 31 января
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают мужественно защищать родную землю. Между тем враг терпит колоссальные потери. Так, с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 385 230 бойцов так называемой "второй армии мира".
Как отмечают в утренней сводке Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки на тот свет отправили 1090 российских захватчиков. Обратим внимание, что реальная цифра может несколько отличаться, ведь сложно точно подсчитать ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых действий.
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Потери врага в технике
Обратим внимание, что за почти два года полномасштабного вторжения враг понес немало потерь не только среди живого состава. За это время в металлолом превратили немало российской техники. Враг не досчитается тысяч танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Также в небо больше не поднимутся несколько сотен самолетов и несколько сотен вертолетов. Айда подробнее знакомиться с потерями врага в технике.
- танков – 6310
- боевых бронированных машин – 11 757
- артиллерийских систем – 9195
- РСЗО – 974
- средств ПВО – 663
- самолетов – 332
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100
- крылатых ракет – 1846
- кораблей / катеров – 23
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 231
- специальной техники – 1452
Потери врага на 31 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Как отметили в Генштабе ВСУ, наши военные активными действиями наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.
Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники, а также 2 зенитно-ракетных комплексах российских захватчиков.
А еще подразделения ракетных войск нанесли удары по:
- 1 району скопления вооружения и военной техники;
- 2 складах боеприпасов;
- 9 артиллерийских средствах;
- 1 радиолокационной станции врага.
Напоследок обратим внимание, что оккупанты в ночь на 31 января атаковали Украину 20 "Шахедами". Наши военные уничтожили 14 дронов-камикадзе.