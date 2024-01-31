10 танков, более 50 артсистем и почти 1100 оккупантов: колоссальные потери врага на 31 января

Украинские военные продолжают мужественно защищать родную землю. Между тем враг терпит колоссальные потери. Так, с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 385 230 бойцов так называемой "второй армии мира".

Как отмечают в утренней сводке Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки на тот свет отправили 1090 российских захватчиков. Обратим внимание, что реальная цифра может несколько отличаться, ведь сложно точно подсчитать ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери врага в технике

Обратим внимание, что за почти два года полномасштабного вторжения враг понес немало потерь не только среди живого состава. За это время в металлолом превратили немало российской техники. Враг не досчитается тысяч танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Также в небо больше не поднимутся несколько сотен самолетов и несколько сотен вертолетов. Айда подробнее знакомиться с потерями врага в технике.

танков – 6310

боевых бронированных машин – 11 757

артиллерийских систем – 9195

РСЗО – 974

средств ПВО – 663

самолетов – 332

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100

крылатых ракет – 1846

кораблей / катеров – 23

подводных лодок – 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12 231

специальной техники – 1452



Потери врага на 31 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Как отметили в Генштабе ВСУ, наши военные активными действиями наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники, а также 2 зенитно-ракетных комплексах российских захватчиков.

А еще подразделения ракетных войск нанесли удары по:

1 району скопления вооружения и военной техники;

2 складах боеприпасов;

9 артиллерийских средствах;

1 радиолокационной станции врага.

Напоследок обратим внимание, что оккупанты в ночь на 31 января атаковали Украину 20 "Шахедами". Наши военные уничтожили 14 дронов-камикадзе.