Еще 1670 ликвидированных оккупантов и 175 единиц техники: потери врага на 4 декабря
4 декабря 2024, 07:08Читати новину українською
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1670 оккупантов. Также наши воины уничтожили 175 единиц вражеской техники и вооружения.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 747 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Потери врага на 4 декабря
- Личного состава – около 747370 (+1670),
- танков - 9493 (+7),
- боевых бронированных машин – 19450 (+31),
- артиллерийских систем – 21002 (+26),
- РСЗО – 1253 (+0),
- средств ПВО – 1020 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19946 (+29),
- крылатых ракет – 2855 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 30746 (+80),
- специальной техники – 3628 (+1).