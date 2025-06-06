6 июня, 07:39
Еще 1160 ликвидированных оккупантов: потери врага на 6 июня
Основні тези
- Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1160 российских военных и уничтожили почти 330 единиц российской техники и вооружения.
- По состоянию на утро 6 июня общие потери врага превысили 993 тысячи бойцов.
Украинские защитники и защитницы за минувшие сутки ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Также уничтожили почти 330 единиц техники и вооружения агрессора.
По состоянию на утро 6 июня потери врага уже перевалили 993 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 6 июня 2025 года
- Личного состава – около 993910 (+1160),
- танков – 10889 (+2),
- боевых бронированных машин – 22685 (+5),
- артиллерийских систем – 28794 (+44),
- РСЗО – 1406 (+0),
- средств ПВО – 1180 (+3),
- самолетов – 413 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39193 (+174),
- крылатых ракет – 3271 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 50913 (+101),
- специальной техники – 3907 (+0).
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