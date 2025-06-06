Еще 1160 ликвидированных оккупантов: потери врага на 6 июня

Украинские защитники и защитницы за минувшие сутки ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Также уничтожили почти 330 единиц техники и вооружения агрессора.

По состоянию на утро 6 июня потери врага уже перевалили 993 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 6 июня 2025 года

Личного состава – около 993910 (+1160),

танков – 10889 (+2),

боевых бронированных машин – 22685 (+5),

артиллерийских систем – 28794 (+44),

РСЗО – 1406 (+0),

средств ПВО – 1180 (+3),

самолетов – 413 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 39193 (+174),

крылатых ракет – 3271 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 50913 (+101),

специальной техники – 3907 (+0).

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Потери врага на 6 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ