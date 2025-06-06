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24 Канал Новости Украины Еще 1160 ликвидированных оккупантов: потери врага на 6 июня
6 июня, 07:39
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Еще 1160 ликвидированных оккупантов: потери врага на 6 июня

Юлия Мурина
Основні тези
  • Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1160 российских военных и уничтожили почти 330 единиц российской техники и вооружения.
  • По состоянию на утро 6 июня общие потери врага превысили 993 тысячи бойцов.

Украинские защитники и защитницы за минувшие сутки ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Также уничтожили почти 330 единиц техники и вооружения агрессора.

По состоянию на утро 6 июня потери врага уже перевалили 993 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 6 июня 2025 года

  • Личного состава – около 993910 (+1160),
  • танков – 10889 (+2),
  • боевых бронированных машин – 22685 (+5),
  • артиллерийских систем – 28794 (+44),
  • РСЗО – 1406 (+0),
  • средств ПВО – 1180 (+3),
  • самолетов – 413 (+0),
  • вертолетов – 336 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39193 (+174),
  • крылатых ракет – 3271 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50913 (+101),
  • специальной техники – 3907 (+0).

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Потери врага на 6 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ