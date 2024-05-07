Еще 1160 оккупантов и 153 единицы техники: потери врага на 7 мая

Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Так, общие потери агрессора уже превысили 476 тысяч бойцов. Также Россия потеряла более 66 тысяч единиц техники.

Интересно Стоимость более 120 миллионов рублей, – в ГУР рассказали, какой именно катер удалось уничтожить в Крыму

Потери агрессора на 7 мая

Личного состава – около 476 460 (+1160),

танков – 7405 (+25),

боевых бронированных машин – 14 227 (+14),

артиллерийских систем – 12287 (+37),

РСЗВ – 1057 (+0),

средств ПВО – 792 (+1),

самолетов – 349 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9717 (+34),

крылатых ракет – 2149 (+1),

кораблей / катеров – 26 (+0),

подводных лодок – (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 16 509 (+32),

специальной техники – 2017 (+9).

Потери врага на 7 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

ГУР поразило вражеский катер в Крыму

Источники 24 Канала сообщили, что ночью 6 мая Главное управление разведки поразило российский скоростной катер в оккупированном Крыму. По нему отработал морской дрон Magura V5.