Еще почти 900 оккупантов и более 70 единиц техники: потери врага на 7 ноября
7 ноября 2023, 07:34Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится уже 622 дня. За более 20 месяцев украинские защитники очистили родную землю от более 306 тысяч оккупантов.
За сутки статистику потерь врага пополнили еще 890 российских военных. Кроме того, наши воины уничтожили десятки единиц техники оккупантов.
Кстати говоря Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов
Потери агрессора постоянно растут
- Личного состава – около 306 860 (+890),
- танков – 5293 (+5),
- боевых бронированных машин – 9974 (+16),
- артиллерийских систем – 7410 (+21),
- РСЗО – 869 (+2),
- средств ПВО – 570 (+0),
- самолетов – 322 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5557 (+3),
- крылатых ракет – 1556 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23),
- специальной техники – 1049 (+2).
Ликвидирован экс-командир артиллерийского полка России
- Россияне уже распространяют в сети некролог полковника Алексея Коблова. Отмечают, что этот оккупант ранее был командиром 1065-го артиллерийского полка России.
- Он участвовал в полномасштабной войне против Украины. Получил ряд наград. Однако российские медальки его не защитили. Захватчика ликвидировали.