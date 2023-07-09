Еще 600 оккупантов получили от Кобзона по пирамидке: потери врага на 9 июля

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне, развязанной против Украины. Только за минувшие сутки на тот свет удалось отправить 600 бойцов так называемой "второй армии мира".

Заметим, что это только цветочки. Если обратить внимание на потери с начала полномасштабного вторжения, они поражают еще больше. За более чем 500 дней великой войны удалось ликвидировать 234 040 российских бойцов: как обычных солдат, так и элиту и топовых военных.

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Потери врага в технике

Кроме того, на балансе вражеской армии стало гораздо меньше техники. В металлолом превратили за более чем год тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. А еще удалось уничтожить несколько сотен самолетов и вертолетов. Самая дорогая потеря россиян за это время – крейсер "Москва", продолжающий лежать на дне Черного моря.

танков – 4 078;

боевых бронированных машин – 7 964;

артиллерийских систем – 4 366;

РСЗО – 668;

средства ПВО – 413;

самолетов – 315;

вертолетов – 309;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 685;

крылатые ракеты – 1 271;

корабли /катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 929;

специальная техника – 628.



Актуальные потери врага по состоянию на 9 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

Бои не утихают, потери врага растут