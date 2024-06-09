Еще 1270 оккупантов, 2 ПВО и более 230 единиц другой техники: потери врага на 9 июня

Силы обороны ликвидировали еще 1270 русских захватчиков. Кроме того, уничтожили 236 единиц вражеской техники.

Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 518 тысяч захватчиков.

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Потери врага на 9 июня

Личного состава – около 518 560 (+1270),

танков – 7869 (+26),

боевых бронированных машин – 15 131 (+26),

артиллерийских систем – 13593 (+60),

РСЗВ – 1097 (+2),

средств ПВО – 836 (+2),

самолетов – 357 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 982 (+37),

крылатых ракет – 2277 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 18 562 (+78),

специальной техники – 2253 (+5).

Потери врага на 9 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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