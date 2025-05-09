Уничтожено еще 1300 оккупантов и куча их техники: потери России на 9 мая
- ВСУ ликвидировали 1300 российских оккупантов за минувшие сутки, несмотря на объявленное Кремлем "перемирие".
- С начала вторжения Россия потеряла около 963,270 личного состава и значительное количество техники, включая танки, ББМ, артиллерийские системы и другую военную технику.
Россияне продолжили вести активные боевые действия несмотря на объявленное Кремлем "перемирие". ВСУ стоят на защите нашего государства и за минувшие сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов.
Вражеское войско теряет не только живую силу, но и кучу своей техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 963 270 (+1300) человек;
- танков – 10 786 (+4);
- боевых бронированных машин – 22 433 (+4);
- артиллерийских систем – 27 588 (+36);
- РСЗО – 1 380 (+1);
- средств ПВО – 1 157 (+1);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 446 (+39);
- крылатых ракет – 3 197 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 724 (+120);
- специальной техники – 3 875 (+0).
Потери врага на 9 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, на днях в Запорожской области спецназовцы ГУР освободили 3 солдат подразделения "Артан Х" из российского плена. Защитники провели ближний бой с оккупантами. Воины не только освободили собратьев, но и получили трофейное оружие и важные данные.