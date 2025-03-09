9 марта, 07:21
Минус еще 1180 оккупантов: потери врага на 9 марта
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1180 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили более 400 единиц техники и вооружения агрессора.
По состоянию на утро 9 марта Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 885 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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