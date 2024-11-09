Минус еще 1660 оккупантов: потери врага на 9 ноября

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1660 оккупантов. Также наши воины уничтожили 184 единицы вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 9 ноября Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины более 706 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 9 ноября 2024 года

Личного состава – около 707540 (+1660),

танков – 9238 (+5),

боевых бронированных машин – 18697 (+36),

артиллерийских систем – 20249 (+23),

РСЗО – 1245 (+0),

средств ПВО – 996 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18575 (+49),

крылатых ракет – 2634 (+3),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 28561 (+66),

специальной техники – 3604 (+2).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ