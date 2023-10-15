Тела складывают в коридорах: в Донецке морги переполнены оккупантами, штурмовавшими позиции ВСУ

Российские оккупационные войска во время штурмовых действий в Украине несут немалые потери. Из-за больших потерь морги, куда отправляют тела погибших оккупантов, уже переполнены.

Украинское подполье информирует, что неудачны попытки штурмовых действий оккупантов на украинские позиции обернулось огромными потерями для России. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги оккупированного Донецка.

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В Донецке есть угроза вспышки инфекции

Однако в Донецке критически не хватает места, поэтому тела оккупантов составляют в коридорах и во дворах моргов.

Сообщается, что местные работники бьют тревогу из-за угрозы эпидемической вспышки инфекции. Дело в том, что тела оккупантов составляют в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.

Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий.

Главное о потерях россиян

Приблизительно с 11 октября потери личного состава русской армии выросли вдвое. Увеличение потерь россиян совпадает с активными наступательными действиями противника на Лимано-Купянском направлении и в районе Авдеевки.

Если до этого в течение определенного отрезка Россия теряла ежедневно 300 – 500 военных, то в последние дни показатели достигают 1 тысячи и более. Силам обороны Украины приходится отражать атаки противника, превосходящего в количестве личного состава и техники.

Статистика потерь России за предыдущие 5 дней (данные Генштаба ВСУ)

11 октября – уничтожено 820 оккупантов

12 октября – уничтожено 990 оккупантов

13 октября – уничтожено 1030 оккупантов

14 октября – уничтожено 970 оккупантов

15 октября – уничтожено 880 оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 октября 2023 года общие боевые потери России уже составляют 287 770 военных.