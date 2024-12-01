Самый тяжелый месяц для врага: в ноябре армия России понесла рекордные потери

В этом году в ноябре россияне на фронте понесли наибольшие потери. Почти 46 тысяч российских военных выбыли из рядов оккупационной армии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. Ноябрь 2024 года стал самым сокрушительным для российских оккупантов с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

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Рекорды потерь: в живой силе и технике

По данным Генерального штаба ВСУ, за месяц Россия потеряла 45 720 военных – это более трех условных мотострелковых дивизий.

Украинские воины в ноябре нанесли российской армии рекордные потери не только в живой силе, но и в технике, в частности:

2 030 оккупантов за сутки – самый высокий показатель потерь с февраля 2022 года.

307 уничтоженных танков – почти 10 танковых батальонов на сумму 450 миллионов долларов.

899 боевых бронированных машин – это условно четыре мотострелковые дивизии, стоимость которых превышает полмиллиарда долларов.

884 единицы артиллерии – эквивалент 49 артдивизионов, стоивших кремлю около 700 миллионов долларов.

Более 3 миллиардов долларов потерь за месяц

Совокупная стоимость уничтоженной и подбитой техники России в ноябре превысила 3 миллиарда долларов. Для сравнения, в сентябре и октябре эта сумма была меньше.

К слову, дрон 225 ОШБ зафиксировал одну из дорог в Курской области, которая стала ловушкой для российских войск. Поля заминированы, дорога пристреляна нашей артиллерией, а каждое движение россиян тщательно контролируется.