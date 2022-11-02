В Херсонской области оккупанты с перепугу обстреляли свои же позиции: "двухсотых" не счесть

Отсутствие боевого опыта и слаженности в армии России сказывается. С такими бойцами в своих же рядах врагу вообще не стоит бояться ВСУ. Ведь он просто не доживет до встречи с нашими.

Как рассказал 24 каналу источник в ВСУ, в Херсонской области произошло нечто непостижимое. На прошлой неделе оккупанты собственноручно приложились к пополнению статистики потерь врага.

Читайте также Стиральные машинки не помогут: как санкции беспощадно бьют по войску России на фронте

Открыли огонь по своим же

Известно, что произошло на прошлой неделе. Подлететь боец "второй армии мира" не решился. Поэтому пилот российского ударного вертолета КА-52 "Аллигатор" с перепугу открыл огонь по своим же позициям. Выпустил по ним ракеты, в результате чего погибли и получили ранения многие оккупанты. Мы бы сказали, что это блестящая работа.

Страх захватчика, к слову, не безоснователен. Едва ли не каждый день наши военные уничтожают как не один, то сразу несколько вертолетов россиян. Так что этот действительно решил перестраховаться, чтобы не пополнить статистику потерь. Правда, если это не произошло тогда, то никто не может гарантировать, что он сейчас жив.

Потери врага продолжают расти

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 73 270 российских захватчиков. Из них ряды "двухсотых" за минувшие сутки пополнили 800 бойцов страны-агрессора.

Но это еще не все. Добавим, что в металлолом уже превратили 2714 танков, 1733 артиллерийские системы, 5525 боевых бронированных машин, 387 РСЗО, 198 средств ПВО, 277 самолетов, 258 вертолетов, 1438 БПЛА оперативно-тактического уровня, 397 крылатых ракет, 16 судов, 4153 автомобиля и автоцистерны и 154 единицы спецтехники.

Кстати, военный обозреватель Денис Попович объяснил, почему так много погибает оккупантов в последние дни. Он отметил, что вся причина в "мобиках". Их буквально без разбора бросают в бой. Они погибают и на Херсонщине, и возле Сватово, Кременной и Бахмута.

Интересно, что Россия лжет, что на войну отправила всего 87 тысяч "мобиков". В украинской разведке заметили, что реальная цифра в несколько раз больше. Речь идет о 200 тысячах бойцов, которыми усилили оккупантов на фронте.

Достойно внимания – на аэродроме в Псковске "минуснули" российские КА-52: смотрите видео