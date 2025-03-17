Военные отработали HIMARS по мастерской морпехов России: эпическое видео

Украинские военные продолжают наносить оккупантам потери. Уничтожают не только личный состав, а также и технику.

Разведрота "Магуры" вычислила локацию мастерской 155 бригады морпехов России. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 47 ОМБр.

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Россияне укрепляли свою технику

В бригаде рассказали, что россияне хотели улучшить броню, но улучшили статистику своих потерь.

Разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 на осмотр местности и нашла вражеский "гараж талантов".

Там морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свою технику. Очевидно, они рассчитывали, что это может спасти их.

Но если тебе надо варить БТРы, чтобы они не разлетались – может, проблема не в броне, а в карме?

– спросили в бригаде.

По врагу отработал HIMARS. В заключении мастерская была уничтожена вместе с техникой и личным составом.

Как отработали по россиянам: смотрите видео

Согласно данным Генштаба, враг потерял 1210 своих солдат и офицеров. В последние дни было много сообщений об искусном уничтожении российской ПВО.