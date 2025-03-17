Розвідрота "Магури" вирахувала локацію майстерні 155 бригади морпіхів Росії. про це пише 24 Канал із посиланням на 47 ОМБр.

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Росіяни укріплювали свою техніку

У бригаді розповіли, що росіяни хотіли покращити броню, але покращили статистику своїх втрат.

Розвідувальна рота 47 ОМБр "Маґура" відправила Fly Eye 3.0 на огляд місцевості та знайшла ворожий "гараж талантів".

Там морпіхи 155-ї бригади завзято зварювали додаткову броню на свою техніку. Вочевидь, вони розраховували, що це може врятувати їх.

Але якщо тобі треба варити БТРи, щоб вони не розліталися – може, проблема не в броні, а в кармі?

– запитали у бригаді.

По ворогу відпрацював HIMARS. У висновку майстерню було знищено разом із технікою та особовим складом.

Як відпрацювали по росіянах: дивіться відео

Відповідно до даних Генштабу, ворог втратив 1210 своїх солдатів і офіцерів. Останніми днями було багато повідомлень про майстерне знищення російської ППО.