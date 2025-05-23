Ежедневно это делаем, – в бригаде "Рубеж" поделились эффективным способом уничтожения россиян

Россияне продолжают давить на фактически всех направлениях Восточного фронта. А украинские военные уничтожают врага всеми имеющимися средствами.

Впрочем, преимущество оккупантов в живой силе позволяет им быстро восстанавливать потери. Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, объяснив, что несмотря на все героизм украинских военных позволяет сдерживать врага.

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Наступление россиян не заканчивалось

Бригада "Рубеж" выполняет боевые задачи на самых горячих участках фронта. Ситуация в зоне ответственности 4 бригады НГУ стабильно сложной, враг не отказывается от своих захватнических планов.

Россияне атакуют ежедневно, каждый час. Боевой контакт есть и стрелковый, и артиллерийский, а применение БпЛА не прекращаются ни на секунду. Тенденция примерно одинаковая на всей линии Востока. Юг Донецкой области, граница с Луганской областью – все эти участки находятся под круглосуточным давлением различных сил и соединений противника,

– поделился Владимир Назаренко.

Военный объяснил, что нельзя наверняка утверждать, что россияне готовятся к полноценной летней кампании. Дело в том, что оккупанты ни на минуту не останавливали ударов и попыток давить на Силы обороны, используя все имеющиеся возможности.

В частности, оккупационная армия может позволить себе поставлять огромное количество "одноразовых" солдат на фронт, держать их в резерве в дальних тылах, а затем оперативно пополнять ими потери. Как пояснил Назаренко, чуть ли не на каждую посадку по линии боестолкновения отправляются малые штурмовые группы россиян. Но они не остаются незамеченными, их украинские защитники уничтожают всеми доступными средствами.

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"Несмотря на плотность огня где-то 1 из 10 – 15 (россиян – 24 Канал) доходит до линии контакта. И здесь я бы хотел отдельно подчеркнуть героизме моих побратимов, которые уже в стрелковом бою уничтожают оккупантов", – добавил начальник разведки артиллерии.

Кроме того, с определенной периодичностью враг применяет бронированную технику – от нескольких единиц до нескольких десятков. Впрочем, чем больше скопление россиян, тем быстрее оно обнаруживается и уничтожается соответственно.

По ним работают, в частности, артиллерийские снаряды 155-го калибра. Это снаряды весом около 50 килограммов. Мы ежедневно видим, как оккупанты "делают сальто" от этих снарядов Сил обороны,

– отметил Назаренко.

Добавим, представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин ранее заявил, что летнее наступление россиян уже фактически началось, враг активно накапливает силы. По его словам, не стоит ожидать прекращения огня в ближайшее время. Затишья на фронте не было и во время так называемого "перемирия", зато боевые действия только усиливаются.