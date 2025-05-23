Втім перевага окупантів у живій силі дозволяє їм швидко відновлювати втрати. Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, пояснивши, що попри все героїзм українських військових дозволяє стримувати ворога.

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Наступ росіян не закінчувався

Бригада "Рубіж" виконує бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Ситуація в зоні відповідальності 4 бригади НГУ є стабільно складною, ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів.

Росіяни атакують щодня, щогодини. Бойовий контакт є і стрілецький, й артилерійський, а застосування БпЛА не припиняються ні на секунду. Тенденція приблизно однакова на усій лінії Сходу. Південь Донеччини, межа з Луганською областю – всі ці ділянки перебувають під цілодобовим тиском різних сил і з'єднань противника,

– поділився Володимир Назаренко.

Військовий пояснив, що не можна напевне стверджувати, що росіяни готуються до повноцінної літньої кампанії. Річ у тім, що окупанти ані на мить не зупиняли ударів і спроб тиснути на Сили оборони, використовуючи усі наявні можливості.

Зокрема, окупаційна армія може дозволити собі постачати величезну кількість "одноразових" солдатів на фронт, тримати їх у резерві в дальніх тилах, а потім оперативно поповнювати ними втрати. Як пояснив Назаренко, ледь не на кожну посадку по лінії боєзіткнення вирушають малі штурмові групи росіян. Але вони не лишаються непоміченими, їх українські оборонці знищують усіма доступними засобами.

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"Попри щільність вогню десь 1 з 10 – 15 (росіян – 24 Канал) доходить до лінії контакту. І тут я б хотів окремо наголосити на героїзмі моїх побратимів, які вже у стрілецькому бою знищують окупантів", – додав начальник розвідки артилерії.

Крім того, з певною періодичністю ворог застосовує броньовану техніку – від кількох одиниць до кількох десятків. Втім, щобільшим є скупчення росіян, то швидше воно виявляється і знищується відповідно.

По них працюють, зокрема, артилерійські снаряди 155-го калібру. Це снаряди вагою близько 50 кілограмів. Ми щодня бачимо, як окупанти "роблять сальто" від цих снарядів Сил оборони,

– зазначив Назаренко.

Додамо, речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин раніше заявив, що літній наступ росіян вже фактично почався, ворог активно накопичує сили. За його словами, не варто очікувати припинення вогню найближчим часом. Затишшя на фронті не було й під час так званого "перемир'я", натомість бойові дії лише посилюються.