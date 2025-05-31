Сколько военных нужно терять России ежедневно, чтобы почувствовать настоящие проблемы

Украина должна значительно повысить темпы потерь российской армии, чтобы сломать способность России продолжать войну. Сейчас враг ежедневно теряет до 1 800 солдат, а нужно – в несколько раз больше.

Только тогда Кремль будет вынужден или объявить масштабную мобилизацию, или уменьшить интенсивность боевых действий. Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко назвал 24 Каналу приблизительную цифру.

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Потери врага должны вырасти в несколько раз

В нынешних условиях, согласно последним заявлениям Дмитрия Медведева, с начала года России удалось мобилизовать около 157 тысяч граждан. Это означает, что ежемесячно российская мобилизационная машина производит примерно по 30 тысяч новых рекрутов – фактически, нового пушечного мяса для армии.

Если сравнить эту цифру с оценками потерь, которые российская армия несет ежедневно, можно сделать выводы относительно ее способности вести войну дальше. За период активных боевых действий на фронте и на территории Курской и Белгородской областей суточные потери россиян достигали 1 500 – 1 800 человек. Если умножить это на 30 дней, получим немногим больше 30 тысяч солдат.

Дополнительно, стоит учесть еще около 14 – 15 тысяч северокорейских военных, которых Россия, по сообщениям, привлекает к оборонительным действиям на собственной территории. Соответственно, даже с учетом "иностранных подкреплений" Россия или выходит на ноль по потерям и пополнениям, или имеет минимальный резерв. Однако это преимущество, которое держится лишь на способности постоянно "находить" новую живую силу по всей территории России.

Итак, ключ к преимуществу Украины – не только в усилении мобилизации, а прежде всего в увеличении темпов потерь в российской армии. Если россияне начнут терять не 1 000 – 1 500 солдат в день, а 2 500 – 4 000, при сохранении текущих темпов мобилизации (30 тысяч в месяц), то уже через несколько месяцев российское политическое руководство будет вынуждено принимать трудное решение.

Даже Северная Корея вряд ли поможет,

– подчеркнул Тарас Жовтенко.

Диктатору Владимиру Путину придется или объявлять масштабную мобилизацию в России, на что он пока не готов, или существенно снижать интенсивность боевых действий, чтобы вернуться в условную "зону комфорта".

Отметим, российская армия потеряла 1 250 солдат на войне в Украине за 30 мая. Общие потери России составляют 987 330 человек убитыми и ранеными.