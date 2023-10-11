Почти 1000 оккупантов, самолет и ПВО: огромные потери врага на 11 октября
11 октября 2023, 07:55Читати новину українською
Кремль не оставляет попыток захватить Украину, так что враг ежедневно теряет сотни единиц личного состава и десятки единиц техники. Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 820 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года потери врага в личном составе составляют 283 900 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их точно из-за боев на фронте – трудно.
Смотрите также "Уже рассказал все, что знал": в 3 штурмовой показали пленного комбата 72 российской бригады
Что известно о потерях врага в технике
- танков – 4863 (+34);
- боевых бронированных машин – 9220 (+91);
- артиллерийских систем – 6731 (+18);
- РСЗО – 809 (+1);
- средства ПВО – 545 (+1);
- самолетов – 316 (+1);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19);
- крылатые ракеты – 1530 (+0);
- корабли/катера – 20 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9145 (+20);
- специальная техника – 965 (+4).
Потери россиян 11 октября 2023 года
Потери врага на фронте: последние новости
- На Лиманско-Купянском направлении россияне потеряли уже почти 2 батальона только за неделю. Военные рассказали, что только за неделю штурмовых действий у Макеевки враги потеряли половину батальона погибшими и еще полтора батальона – ранеными.
- Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что они захватили в плен командира российского батальона "Алга", которого после ранения оккупанты бросили истекать кровью на поле боя. Он поделился с нашими воинами интересной информацией.
- Возле Токмака на Запорожье 8 октября прогремели мощные взрывы. По словам Ивана Федорова, наши силы мощно ударили по врагу, ликвидировав хранившиеся на одном из железнодорожных узлов боеприпасы.