Почти 1000 оккупантов, самолет и ПВО: огромные потери врага на 11 октября

11 октября 2023, 07:55
Читати новину українською

Кремль не оставляет попыток захватить Украину, так что враг ежедневно теряет сотни единиц личного состава и десятки единиц техники. Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 820 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года потери врага в личном составе составляют 283 900 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их точно из-за боев на фронте – трудно.

Смотрите также "Уже рассказал все, что знал": в 3 штурмовой показали пленного комбата 72 российской бригады

Что известно о потерях врага в технике

  • танков – 4863 (+34);
  • боевых бронированных машин – 9220 (+91);
  • артиллерийских систем – 6731 (+18);
  • РСЗО – 809 (+1);
  • средства ПВО – 545 (+1);
  • самолетов – 316 (+1);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19);
  • крылатые ракеты – 1530 (+0);
  • корабли/катера – 20 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9145 (+20);
  • специальная техника – 965 (+4).


Потери россиян 11 октября 2023 года

Потери врага на фронте: последние новости

  • На Лиманско-Купянском направлении россияне потеряли уже почти 2 батальона только за неделю. Военные рассказали, что только за неделю штурмовых действий у Макеевки враги потеряли половину батальона погибшими и еще полтора батальона – ранеными.
  • Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что они захватили в плен командира российского батальона "Алга", которого после ранения оккупанты бросили истекать кровью на поле боя. Он поделился с нашими воинами интересной информацией.
  • Возле Токмака на Запорожье 8 октября прогремели мощные взрывы. По словам Ивана Федорова, наши силы мощно ударили по врагу, ликвидировав хранившиеся на одном из железнодорожных узлов боеприпасы.
Автор: Діана Квасневська