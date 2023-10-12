Почти тысяча ликвидированных окупантов и немало техники: потери врага по состоянию на 12 октября

Российские оккупационные войска не отказались от своих захватнических целей, а затем продолжают нести потери на войне в Украине. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 990 окупантов.

В Генштабе подчеркивают, что это ориентировочные цифры, ведь точную статистику вести сложно из-за интенсивности боев. Огромные потери враг несет и в технике.

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С начала полномасштабной войны русская армия уложила 284 890 жизней своих воинов. Попытки врага захватить украинские территории – бесполезны, ВСУ держат оборону нанося урон врагу. Сейчас оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, а затем пошли в штурм по всей линии Восточного фронта.

Потери россиян в войне по состоянию на 12 октября

личного состава – 284890 (+990) человек

танков – 4905 (+42) единицы

боевых бронированных машин – 9264 (+44)

артиллерийских систем – 6763 (+32)

РСЗО – 811 (+2)

средства ПВО – 545 (+0)

самолетов – 316 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5247 (+21)

крылатые ракеты – 1531 (+1)

корабли/катера – 20 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 9170 (+25)

специальная техника – 966 (+1)



Потери врага по состоянию на 12 октября / Инфографика Генштаба

Главное о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать на Авдеевском направлении. Цель врага – отвлечь внимание ВСУ от контрнаступления на Мелитопольском направлении и попытаться взять в окружение наших бойцов.

Свои наступательные усилия возобновили российские войска 10 октября: они интенсивно обстреливают позиции наших военных и проводят локализованные атаки.

В ISW сообщили, что большинство российских сил, сейчас воюющих в районе Авдеевки, являются солдатами 1 армейского корпуса террористического формирования "ДНР", который контролирует российская 8 общевойсковая армия.