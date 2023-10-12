Почти тысяча ликвидированных окупантов и немало техники: потери врага по состоянию на 12 октября
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска не отказались от своих захватнических целей, а затем продолжают нести потери на войне в Украине. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 990 окупантов.
В Генштабе подчеркивают, что это ориентировочные цифры, ведь точную статистику вести сложно из-за интенсивности боев. Огромные потери враг несет и в технике.
Смотрите также В частности, 11 генералов: в НАТО заявили, что потери России в войне приближаются к 300 тысячам.
С начала полномасштабной войны русская армия уложила 284 890 жизней своих воинов. Попытки врага захватить украинские территории – бесполезны, ВСУ держат оборону нанося урон врагу. Сейчас оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, а затем пошли в штурм по всей линии Восточного фронта.
Потери россиян в войне по состоянию на 12 октября
- личного состава – 284890 (+990) человек
- танков – 4905 (+42) единицы
- боевых бронированных машин – 9264 (+44)
- артиллерийских систем – 6763 (+32)
- РСЗО – 811 (+2)
- средства ПВО – 545 (+0)
- самолетов – 316 (+0)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5247 (+21)
- крылатые ракеты – 1531 (+1)
- корабли/катера – 20 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 9170 (+25)
- специальная техника – 966 (+1)
Потери врага по состоянию на 12 октября / Инфографика Генштаба
Главное о ситуации на фронте
Российские оккупанты пытаются наступать на Авдеевском направлении. Цель врага – отвлечь внимание ВСУ от контрнаступления на Мелитопольском направлении и попытаться взять в окружение наших бойцов.
Свои наступательные усилия возобновили российские войска 10 октября: они интенсивно обстреливают позиции наших военных и проводят локализованные атаки.
В ISW сообщили, что большинство российских сил, сейчас воюющих в районе Авдеевки, являются солдатами 1 армейского корпуса террористического формирования "ДНР", который контролирует российская 8 общевойсковая армия.