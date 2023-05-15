Еще более 500 оккупантов вернутся домой в пакетах: потери врага по состоянию на 15 мая

Россия не отказывается от попыток захвата территорий Украины, однако врагу лучше всего удается нести значительные потери. Только за последние сутки россияне потеряли 580 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 199 460 российских захватчиков. Однако цифра может быть больше, ведь трудно подсчитать уничтоженных врагов в зоне активных боевых действий.

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Какие потери понесли россияне

Добавим, что враг также теряет много техники в Украине. В целом с 24 февраля 2022 года наши воины ликвидировали:

танков – 3759 (+3),

боевых бронированных машин – 7336 (+11),

артиллерийских систем – 3137 (+21),

РСЗО – 562 (+0),

средств ПВО – 316 (+2),

самолетов – 308 (+0),

вертолетов – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),

крылатых ракет – 973 (+3),

кораблей / катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16),

специальной техники – 407 (+3).

Потери врага на 15 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

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