Еще более 500 оккупантов вернутся домой в пакетах: потери врага по состоянию на 15 мая

15 мая 2023, 08:14
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не отказывается от попыток захвата территорий Украины, однако врагу лучше всего удается нести значительные потери. Только за последние сутки россияне потеряли 580 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 199 460 российских захватчиков. Однако цифра может быть больше, ведь трудно подсчитать уничтоженных врагов в зоне активных боевых действий.

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Какие потери понесли россияне

Добавим, что враг также теряет много техники в Украине. В целом с 24 февраля 2022 года наши воины ликвидировали:

  • танков – 3759 (+3),
  • боевых бронированных машин – 7336 (+11),
  • артиллерийских систем – 3137 (+21),
  • РСЗО – 562 (+0),
  • средств ПВО – 316 (+2),
  • самолетов – 308 (+0),
  • вертолетов – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
  • крылатых ракет – 973 (+3),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16),
  • специальной техники – 407 (+3).

Потери врага на 15 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте: последние новости

  • В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
  • Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также наши защитники сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и уничтожен БПЛА "Supercam".
  • В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 7 важных целей противника.
  • Кроме того, 14 мая украинские защитники захватили более 10 вражеских позиций. Это произошло на севере и юге Бахмута.
  • Ранее представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый также рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении. Там за 3 дня контрудара удалось освободить 17,3 квадратных километра территории.

Автор: Анна Романюк