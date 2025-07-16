16 июля, 07:36
За сутки ликвидировано 1170 оккупантов: потери врага по состоянию на 16 июля
Основні тези
- За сутки ликвидировано 1170 российских солдат, общие потери России в войне превысили 1 037 460 военных.
- Россия потеряла 11 025 танков, 22 995 боевых бронированных машин, 30 395 артиллерийских систем по состоянию на 16 июля.
- Количество уничтоженных БпЛА оперативно-тактического уровня составляет 46 164, автомобильной техники и автоцистерн – 55 229.
Агрессивная война России против Украины продолжается. Только за минувшие сутки бессмысленные амбиции Кремля стоили жизней 1170 российских солдат.
По состоянию на 16 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 037 460 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также ВСУ имели успехи на Сумщине, а россияне – на Харьковщине и Донетчине: обзор и карты фронта от ISW
Какие потери России по состоянию на 16 июля?
- Личного состава – около 1 037 460 (+1170),
- танков – 11 025 (+3),
- боевых бронированных машин – 22 995 (+2),
- артиллерийских систем – 30 395 (+49),
- РСЗВ – 1 440 (+0),
- средств ПВО – 1 196 (+2),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 46 164 (+284),
- крылатых ракет – 3 491 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 229 (+82),
- специальной техники – 3 932 (+0).
Потери врага на 16 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ