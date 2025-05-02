1110 солдат, 4 ПВО и непомерно много техники: потери врага на 2 мая

Российская армия продолжает нести невосполнимые потери на фронте. Только за минувшие сутки было уничтожено 1110 солдат противника.

При этом общие потери России на войне против Украины уже достигли 954 300, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 2 мая 2025 года

Личного состава – около 954 300 (+1110),

танков – 10 741 (+9),

боевых бронированных машин – 22 369 (+5),

артиллерийских систем – 27 186 (+50),

РСЗО – 1 375 (+0),

средств ПВО – 1 152 (+4),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 539 (+138),

крылатых ракет – 3 196 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 46 882 (+132),

специальной техники – 3 869 (+0).

Потери врага на 2 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, на днях ВСУ, вероятно, обезвредили РЛС к С-400 в Крыму, что сделало полуостров полностью "слепым". Силы обороны таким образом готовились к будущему массированному удару по ключевым военным объектам России в Крыму.