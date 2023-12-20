Почти 900 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 20 декабря
Полномасштабная война длится уже около 22 месяцев. Силы обороны ликвидировали более 348 тысяч русских захватчиков.
За прошедшие сутки наши воины обезвредили еще 890 окупантов. Также превратили в металлолом десятки единиц российской техники, так что теперь она не будет ездить по украинской земле.
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Потери России на утро 20 декабря
Россия продолжает терять в войне против Украины, которую она развязала в феврале 2022 года, личный состав, технику и другое вооружение. Потери врага за почти два года полномасштабного противостояния колоссальны.
Стоит отметить, что точно счесть потери россиян в полномасштабной войне невозможно, ведь есть районы, где идут активные боевые действия, в частности, под Авдеевкой, где враг пытается окружить город. Точные цифры мы сможем увидеть только по окончании активной фазы войны. Это же касается и потерь нашей армии, ведь сейчас эта информация составляет государственную тайну, которую нельзя разглашать.
Боевые потери врага на 20 декабря 2023 составляют:
- личного состава – 349190 (+890) человек;
- танков – 5814 (+16) ед;
- боевых бронированных машин – 10794 (+23) ед;
- артиллерийских систем – 8206 (+16) ед;
- РСЗО – 928 (+2) ед;
- средства ПВО – 611 (+0) ед;
- самолетов – 324 (+0) ед;
- вертолетов – 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17) ед;
- крылатые ракеты – 1612 (+1) ед;
- корабли /катера – 22 (+0) ед;
- подлодки / submarines – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед;
- специальная техника – 1203 (+3) ед.
Потери врага на 20 декабря / Генштаб
Утраты россиян в полномасштабной войне
- Россия признала, что при атаке Украины по временно оккупированному Скадовску погибли работники Следственного комитета России. Речь идет о пяти человек. Речь идет о последствиях взрывов в Скадовске 9 ноября 2023 года.
- Российские пропагандисты написали, что пять сотрудников Следственного комитета России погибли в результате ракетного удара ВСУ по Скадовску. Их Кремль якобы "наградил" посмертно "орденами мужества". Конечно, у оккупантов принято награждать преступников.
- Кроме того, в России признали, что еще несколько сотрудников были ранены.