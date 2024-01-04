Минус еще почти 800 оккупантов и 12 танков: потери врага на 4 января
4 января 2024, 08:02Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится уже 23 месяца. Силы обороны ликвидировали более 362 тысяч оккупантов.
За минувшие сутки агрессор потерял еще без 780 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, пишет 24 канал.
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Потери России на утро 4 января
- личного состава – 362 280 (+780) человек;
- танков – 6 002 (+12);
- боевых бронированных машин – 11 128 (+21);
- артиллерийских систем – 8574 (+28);
- РСЗО – 947 (+2);
- средств ПВО – 630 (+1);
- самолетов – 329;
- вертолетов – 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6753 (+5);
- крылатых ракет – 1 785 (+2);
- кораблей и катеров – 23;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 423 (+32);
- специальной техники – 1 304 (+6) .
Какие потери России по состоянию на 4 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на поле боя
По состоянию на четверг, 4 января, Украина переживает 680-й день широкомасштабной непримиримой войны против российских оккупантов, которая на самом деле началась еще в 2014 году с оккупации Крыма и Донбасса.
- Российские войска продолжают использовать тактику террора против гражданского населения, нанося удары по жилым кварталам и инфраструктуре, что приводит к многочисленным жертвам среди мирных жителей и разрушениям.
- Согласно оперативной информации, украинские защитники успешно отражают атаки врага на разных направлениях, в частности на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, нанося противнику значительные потери. В Командовании ВСУ одновременно отмечали, что враг перегруппировывается на Лиманском направлении.
- Несмотря на тяжелые условия, Силы обороны Украины продолжают активные действия, нанося удары по вражеским позициям, уничтожая живую силу и технику противника, что демонстрирует их высокую боеспособность и моральный дух.
- Международное сообщество продолжает поддерживать Украину, оказывая военную помощь, осуждая агрессивные действия России, что является важным фактором в укреплении обороноспособности страны. По словам главы МИД, мы уверены в наших партнерах на все 100%.
- Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой благодаря слаженным действиям украинских военных и волонтерских организаций, которые обеспечивают необходимую логистику и поддержку. Кстати, утром 4 января вышло на 24 Канале интервью с волонтером Сергеем Притулой – читайте по ссылке.