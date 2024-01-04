Минус еще почти 800 оккупантов и 12 танков: потери врага на 4 января

Полномасштабная война в Украине длится уже 23 месяца. Силы обороны ликвидировали более 362 тысяч оккупантов.

За минувшие сутки агрессор потерял еще без 780 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, пишет 24 канал.

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Потери России на утро 4 января

личного состава – 362 280 (+780) человек;

танков – 6 002 (+12);

боевых бронированных машин – 11 128 (+21);

артиллерийских систем – 8574 (+28);

РСЗО – 947 (+2);

средств ПВО – 630 (+1);

самолетов – 329;

вертолетов – 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6753 (+5);

крылатых ракет – 1 785 (+2);

кораблей и катеров – 23;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 11 423 (+32);

специальной техники – 1 304 (+6) .



Какие потери России по состоянию на 4 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на поле боя

По состоянию на четверг, 4 января, Украина переживает 680-й день широкомасштабной непримиримой войны против российских оккупантов, которая на самом деле началась еще в 2014 году с оккупации Крыма и Донбасса.