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24 Канал Новости Украины Более 1300 погибших солдат, минус 100 автомобилей: потери врага на 4 марта
4 марта, 07:10
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Более 1300 погибших солдат, минус 100 автомобилей: потери врага на 4 марта

Ирина Чеботникова

Продолжается 1105 день полномасштабной войны. По состоянию на 4 марта украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику, солдат и офицеров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери россиян на сегодня

С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли уже 879410 живой силы.

Актуальные потери врага на 4 марта:

  • личного состава – около 879410 (+1340) человек;
  • танков – 10255 (+3);
  • боевых бронированных машин – 21298 (+8);
  • артиллерийских систем – 24064 (+45);
  • РСЗВ – 1306 (+0);
  • средства ПВО – 1094 (+1);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27741 (+86);
  • крылатые ракеты – 3085 (+0);
  • корабли /катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39428 (+101);
  • специальная техника – 3768 (+0).


Потери врага на 4 марта / Инфографика Генштаба