Более 1300 погибших солдат, минус 100 автомобилей: потери врага на 4 марта

Продолжается 1105 день полномасштабной войны. По состоянию на 4 марта украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику, солдат и офицеров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Россияне рвутся на Сумщину, ВСУ удачно действуют под Покровском: обзор фронта и карты ISW Какие потери россиян на сегодня С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли уже 879410 живой силы. Актуальные потери врага на 4 марта: личного состава – около 879410 (+1340) человек;

танков – 10255 (+3);

боевых бронированных машин – 21298 (+8);

артиллерийских систем – 24064 (+45);

РСЗВ – 1306 (+0);

средства ПВО – 1094 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27741 (+86);

крылатые ракеты – 3085 (+0);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 39428 (+101);

специальная техника – 3768 (+0).

Потери врага на 4 марта / Инфографика Генштаба