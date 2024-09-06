Более тысячи вражеских солдат, 7 танков и 74 дрона: какие потери россиян на 6 сентября

6 сентября 2024, 07:13
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Автор: Ирина Чеботникова

Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1170 оккупантов и уничтожили много единиц вражеской техники. Об этом сообщили в Генштабе.

По состоянию на утро 6 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 622720 бойцов. Наше государство постоянно совершенствует оружие, в частности ударные дроны, чтобы уничтожать захватчиков еще эффективнее.

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Сколько солдат и техники потеряли оккупанты на сегодня

Потери врага:

  • личного состава 622720 – около (+1170);
  • танков – 8631 (+7);
  • боевых бронированных машин – 16878 (+9);
  • артиллерийских систем – 17745 (+20);
  • РСЗО – 1178 (+1);
  • средств ПВО – 941 (+1);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14732 (+74);
  • крылатых ракет – 2587 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24116 (+72);
  • специальной техники – 3037 (+13).


Потери России на 6 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба