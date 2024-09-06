Более тысячи вражеских солдат, 7 танков и 74 дрона: какие потери россиян на 6 сентября
6 сентября 2024, 07:13Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1170 оккупантов и уничтожили много единиц вражеской техники. Об этом сообщили в Генштабе.
По состоянию на утро 6 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 622720 бойцов. Наше государство постоянно совершенствует оружие, в частности ударные дроны, чтобы уничтожать захватчиков еще эффективнее.
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Сколько солдат и техники потеряли оккупанты на сегодня
Потери врага:
- личного состава 622720 – около (+1170);
- танков – 8631 (+7);
- боевых бронированных машин – 16878 (+9);
- артиллерийских систем – 17745 (+20);
- РСЗО – 1178 (+1);
- средств ПВО – 941 (+1);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14732 (+74);
- крылатых ракет – 2587 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 24116 (+72);
- специальной техники – 3037 (+13).
Потери России на 6 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба