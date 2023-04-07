ВСУ "задвухсотили" более 177 тысяч оккупантов: потери врага по состоянию на 7 апреля

Российская армия продолжает нести бешеные потери в Украине. По состоянию на 7 апреля количество ликвидированных захватчиков составило 177 110 человек.

За последние сутки уничтожили еще 480 врагов. Добавим, что это ориентировочные цифры, ведь точный подсчет потерь русской армии усложняют активные боевые действия.

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Потери врага в технике

Стоит добавить, что кроме личного состава, оккупанты также теряют много военной техники в Украине. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали:

Танков – 3633 единиц;

боевых бронированных машин – 7016 единиц;

артиллерийских систем – 2 722 единиц;

РСЗО – 533 единицы;

средств ПВО – 281 единица;

самолетов – 306 единиц;

вертолетов – 292 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2291 единиц;

крылатых ракет – 911 единиц;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5587 единицы;

специальной техники – 394 единицы.

Актуальная статистика потерь россиян / Инфографика Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте: главное

Напомним, что 5 апреля Вооруженные Силы Украины уничтожили российский вертолет Ка-52. В результате погиб целый экипаж окупантов. Сергей Череватый заявил, что вражескую "птичку" сбили зенитчики 10-й бригады.

В утренней сводке Генштаба сообщили, что российские захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки наши воины отразили там более 40 атак противника.

Кроме того, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла еще 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Наши защитники также уничтожили 3 беспилотника разных типов – "Орлан-10", Supercam и "Ланцет-3", а также 3 корректированных авиационных бомбы.

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что ВСУ до сих пор не ушли из Бахмута. Более того, глава боевиков очертил проблемы, которые не дают России наступать.

Актуальна статистика втрат росіян / Фото Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті: головне