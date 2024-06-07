Уже более 516 тысяч оккупантов ликвидировали ВСУ: потери врага 7 июня
7 июня 2024, 07:42Читати новину українською
Российские оккупационные войска продолжают нести сокрушительные потери в войне против Украины. Силы обороны уничтожают как личный состав врага, так и техническое обеспечение. За последние сутки ВСУ ликвидировали 1080 оккупантов.
Генштаб обновил статистику потерь врага по состоянию на 7 июня. При этом, как отмечают военные, статистика ориентировочная из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Потери врага на сегодня
С начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже более 516 тысяч воинов.
- личного состава – около 516080 (+1080) человек,
- танков – 7834 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 15096 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 13497 (+64) ед,
- РСЗО – 1095 (+0) ед,
- средства ПВО – 833 (+2) ед 833 (+2) ед,
- самолетов – 357 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10886 (+40),
- крылатые ракеты – 2270 (+0),
- корабли / катера – 28 (+1) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 18416 (+56) ед,
- специальная техника – 2238 (+8)
Потери российской армии по состоянию на сегодня / Инфографика Генштаба
Россияне несут значительные убытки
- К слову, на днях наши защитники уничтожили два вражеские ракетные комплексы "Панцирь". Это недешевые зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия, которые являются частью российской ПВО. Также "отминусовали" командный пункт и пункт управления дронами.
- А до этого Силы обороны поразили российский зенитный ракетный комплекс С-300/400 в Белгородской области.