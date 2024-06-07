Уже более 516 тысяч оккупантов ликвидировали ВСУ: потери врага 7 июня

Российские оккупационные войска продолжают нести сокрушительные потери в войне против Украины. Силы обороны уничтожают как личный состав врага, так и техническое обеспечение. За последние сутки ВСУ ликвидировали 1080 оккупантов.

Генштаб обновил статистику потерь врага по состоянию на 7 июня. При этом, как отмечают военные, статистика ориентировочная из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Потери врага на сегодня

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже более 516 тысяч воинов.

личного состава – около 516080 (+1080) человек,

танков – 7834 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 15096 (+20) ед,

артиллерийских систем – 13497 (+64) ед,

РСЗО – 1095 (+0) ед,

средства ПВО – 833 (+2) ед 833 (+2) ед,

самолетов – 357 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10886 (+40),

крылатые ракеты – 2270 (+0),

корабли / катера – 28 (+1) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 18416 (+56) ед,

специальная техника – 2238 (+8)



Потери российской армии по состоянию на сегодня / Инфографика Генштаба

Россияне несут значительные убытки