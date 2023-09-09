Украинские Силы продолжают беспощадно зачищать украинскую землю от оккупантов. За сутки им удалось уничтожить 600 российских военных.

Стабильная работа вооруженных сил дается им совсем нелегко. Всего с начала полномасштабного вторжения украинцам удалось отправить к Кобзону уже 260 тысяч захватчиков. Однако на самом деле количество "фанатов" может быть значительно больше – ВСУ помогают им познакомиться с кумиром лично.

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Потери врага в технике

Украина продолжает демилитаризацию российской армии. Оккупантам снова придется расконсервировать свои старые советские резервы и притворяться, что потерь нет. Однако всем известно, что сколько техники россиянам уже не вернуть. Они больше не смогут использовать его для противоправных действий на территории Украины.

танков – 4544 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 8739 (+13) единиц;

артиллерийских систем – 5789 (+36) единиц;

РСЗО – 757 (+3) единицы;

средств ПВО – 508 (+1) единиц;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18);

крылатых ракет – 1 455;

кораблей/катеров – 19;

автомобильной техники и автоцистерн – 8298 (+34) единиц;

специальной техники – 870 (+10 единиц).



Потери врага по состоянию на 9 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ наносят мощные потери врагу