Еще 600 россиян больше не будут воевать в Украине: невосполнимые потери врага на 9 сентября

9 сентября 2023, 09:03
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские Силы продолжают беспощадно зачищать украинскую землю от оккупантов. За сутки им удалось уничтожить 600 российских военных.

Стабильная работа вооруженных сил дается им совсем нелегко. Всего с начала полномасштабного вторжения украинцам удалось отправить к Кобзону уже 260 тысяч захватчиков. Однако на самом деле количество "фанатов" может быть значительно больше – ВСУ помогают им познакомиться с кумиром лично.

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Потери врага в технике

Украина продолжает демилитаризацию российской армии. Оккупантам снова придется расконсервировать свои старые советские резервы и притворяться, что потерь нет. Однако всем известно, что сколько техники россиянам уже не вернуть. Они больше не смогут использовать его для противоправных действий на территории Украины.

  • танков – 4544 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин – 8739 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем – 5789 (+36) единиц;
  • РСЗО – 757 (+3) единицы;
  • средств ПВО – 508 (+1) единиц;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18);
  • крылатых ракет – 1 455;
  • кораблей/катеров – 19;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8298 (+34) единиц;
  • специальной техники – 870 (+10 единиц).


Потери врага по состоянию на 9 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ наносят мощные потери врагу

Автор: Дмитро Усик