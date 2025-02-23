Россия замедляет наступление на Донбассе, но укрепляет свои позиции благодаря дипломатии Трампа. Теряя солдат, Кремль все больше полагается на политические маневры, чтобы достичь своих целей в войне.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. В боях за Торецк, длящихся уже семь месяцев, Россия показывает устойчивость несмотря на огромные потери.

Читайте также На фоне заявлений Трампа об Украине тысячи людей прошли маршем возле посольства России в Лондоне

Россия атакует с высокими потерями, но укрепляет позиции из-за США

Этот стратегически важный пункт может открыть врагу путь к Константиновке, и далее к другим городам Донецкой области. При этом российская армия не учитывает человеческие потери, которые становятся самыми высокими со времен Второй мировой. Как отмечают украинские воины, Россия не прекращает штурмовать позиции, даже под сильным огнем, отправляя новых солдат на замену погибшим.

Потери России в 2024 году достигли рекордных масштабов, и, несмотря на это, она продолжает продвигаться, захватывая территории в Донецкой области. Между тем украинские военные пытаются не только сдержать агрессора, но и нанести ему потери, надеясь на долгосрочную ослабленную боевую способность врага.

Несмотря на потери, Россия остается мощной благодаря значительной мобилизации и поддержке Трампа, который настаивает на скорейшем завершении войны. Это усиливает дипломатические позиции Москвы, но вызывает опасения относительно возможных политических уступок в будущем.

Майор Дмитрий Мокич отмечает, что изменения в характере войны позволяют Украине уничтожать современные российские танки с помощью дешевых дронов. Ситуация на фронте может кардинально измениться, если Россия продолжит страдать от дефицита боеприпасов и техники.