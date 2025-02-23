Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph. У боях за Торецьк, що тривають вже сім місяців, Росія показує стійкість попри величезні втрати.

Читайте також На тлі заяв Трампа про Україну тисячі людей пройшли маршем біля посольства Росії в Лондоні

Росія атакує з високими втратами, але зміцнює позиції через США

Цей стратегічно важливий пункт може відкрити ворогу шлях до Костянтинівки, і далі до інших міст Донеччини. При цьому російська армія не зважає на людські втрати, які стають найвищими з часів Другої світової. Як зазначають українські воїни, Росія не припиняє штурмувати позиції, навіть під сильним вогнем, відправляючи нових солдатів на заміну загиблим.

Втрати Росії у 2024 році досягли рекордних масштабів, і, попри це, вона продовжує просуватися, захоплюючи території в Донецькій області. Тим часом українські військові намагаються не лише стримати агресора, але й завдати йому втрат, сподіваючись на довгострокову ослаблену бойову спроможність ворога.

Попри втрати, Росія залишається потужною завдяки значній мобілізації та підтримці Трампа, який наполягає на швидкому завершенні війни. Це посилює дипломатичні позиції Москви, але викликає побоювання щодо можливих політичних поступок у майбутньому.

Майор Дмитро Мокич зазначає, що зміни у характері війни дозволяють Україні знищувати сучасні російські танки за допомогою дешевих дронів. Ситуація на фронті може кардинально змінитися, якщо Росія продовжить страждати від дефіциту боєприпасів і техніки.