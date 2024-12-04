Российские командиры раздают своим солдатам инструкции для совершения самоубийств в зоне боевых действий в Украине. Это отмечается в документах, которые получили в распоряжение украинские спецслужбы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Инструкции, под названием "Соблюдай честь до конца", подробно описывают, как военнослужащим оккупационной армии совершать самоубийство с помощью оружия или гранаты.

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Указания по "чести до конца"

Солдатам советуют в критической ситуации стрелять себе в висок, подбородок или в центр лба, при этом оставаться "спокойными" и "уверенно нажимать на курок". Если оружия или патронов нет, оккупантам предлагают использовать гранату.

Такая политика российских командиров демонстрирует полный моральный упадок и беспомощность оккупационной армии. Армия, которую раньше называли "великой", теперь несет звание "армии суицидников" в прямом смысле.

Альтернатива для российских солдат

Украинская разведка напоминает о государственном проекте "Хочу жить", который гарантирует гуманное обращение для российских военных, добровольно сдающихся в плен.

Украина придерживается норм Женевских конвенций и призывает российских солдат выбирать жизнь, а не преступную службу на стороне путинского режима.