Потери России за год достигли 530 тысяч военных – оценка НАТО

В НАТО считают, что Россия потеряла более 530 тысяч военных убитыми и ранеными только за последний год. Общие потери за три года войны достигли 837 тысяч.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Несмотря на это, Кремль продолжает тактику "волн атак", в частности привлекая военных из Северной Кореи.

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Российская армия понесла рекордные потери

Неназванный чиновник НАТО отметил, что эти потери включают как убитых, так и раненых военных. Согласно его словам, целом за три года полномасштабного вторжения в Украину общие потери России достигли 837 тысяч убитых и раненых.

Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов в январе 2025 года, большинство из которых составляли ударные дроны Shahed, отметил представитель НАТО.

В то же время украинская армия добилась определенных успехов в контратаках на территории России, в частности удары по российским нефтегазовым объектам привели к снижению поставок на российские нефтеперерабатывающие заводы на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

Присутствие северокорейских войск на территории России стало еще одной важной темой обсуждения в НАТО. По словам чиновника, на территории Курской области сейчас находятся 11 тысяч военных КНДР, но только "относительно небольшая часть" из них фактически участвует в боевых действиях, тогда как остальные находятся за линией фронта.

Северокорейцам гораздо труднее адаптироваться к атакам беспилотников, чем российским военным, отметил чиновник, добавляя, что они все еще полагаются на "волны человеческих атак", а не на современные тактики ведения войны.