Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков, которые двигались к украинским позициям: видео
Источник:Силы специальных операций ВС Украины
На Купянском направлении снайперы ССО уничтожили российских разведчиков. Они двигались в направлении позиций украинских подразделений.
Снайперы немедленно открыли огонь по врагу. Также они показали видео, показывающее, что будет с теми, кто придет на украинскую землю с целью убивать.
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Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков
Сообщается, что во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили российскую разведывательную группу противника. Оккупанты двигались в направлении позиций украинских подразделений.
Защитники сразу открыли огонь по врагу, в результате чего были ликвидированы два оккупанта.
Операторы ССО отметили, что в Купянском направлении враг систематически выдвигает свои группы. Преимущественно это происходит в темное время суток.
Наши снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и недавно уничтожили две вражеские саперные группы.
– сообщили в ССО Украины.
Потери врага на фронте
- За последние сутки наши военные ликвидировали на фронте 1080 единиц личного состава оккупантов. В целом от 24 февраля 2022 г. Россия потеряла на фронте 350 270 своих солдат.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А еще под удар попал один зенитно-ракетный комплекс противника.
- Между тем, подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 6 артиллерийских средств российских захватчиков.