Встретили прицельным огнем: на Кураховском направлении десантники отбили массированную атаку врага
Источник:ОСУВ "Хортица"
На Кураховском направлении десантники отбили массированную атаку вояк российской армии. В результате чего уничтожено несколько единиц вражеской техники и есть потери среди оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе ОСУВ "Хортица".
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На Кураховском направлении десантники отбили массированную атаку россиян
27 бронемашин с пехотой при поддержке 6 танков выехали для прорыва линии обороны десантно-штурмовой бригады в районе села Константиновка на Кураховском направлении,
– говорится в сообщении.
Украинские защитники встретили захватчиков прицельным огнем далеко на подступах к нашим передовым позициям.
"В ходе этого боя было уничтожено 11 вражеских бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 бронемашины и один танк были повреждены", – сообщили в пресс-службе.
Силам обороны также удалось подбить редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор".
В результате были уничтожены 36 оккупантов, еще 37 получили ранения. Как наши защитники отражали атаку врага можно посмотреть по ссылке. Отметим, что на видео присутствуют чувствительные кадры (18+).