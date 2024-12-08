Остановили наступление на Купянщине: украинские военные успешно отбили атаку врага

На Купянщине украинские бойцы продолжают успешно останавливать попытки российского наступления. Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады в сотрудничестве с Первой Президентской бригадой НГУ "Буревій" отбил наступление врага возле населенного пункта Кругляковка.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины. Операция стала результатом четкого взаимодействия подразделений, которые остановили наступление российских сил, пытавшихся атаковать утром в условиях плохой видимости.

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Успех украинских сил на Купянщине

Россияне выдвигались пехотой, пытаясь прорвать оборону украинских сил, однако благодаря оперативной реакции и точным ударам противника было уничтожено значительную технику, в частности два МТ-ЛБ и одну БМП.

К тому же в бою было ликвидировано пять российских солдат, еще один оккупант ранен. Эти потери значительно ослабили способность противника продолжать наступление.

Атака под Кругляковкой отбита: смотреть видео

Благодаря слаженной работе украинских подразделений враг вынужден был отступить, не достигнув своих целей.

Силы обороны уничтожили технику и ликвидировали врага в районе Кругляковки

К слову, украинские военные в Курской области пытались входить в тыл противника, чтобы окружить российские гарнизоны.

Командир 82 отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрий Волошин заявил, что это позволило быстрее выполнить задачу, заставив вражеские гарнизоны сдаваться в плен.