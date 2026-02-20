Ликвидировали около тысячи оккупантов и 640 единиц техники: потери врага на 20 февраля

Российские войска проводят наступательные действия почти по всей линии фронта, пытаясь прорвать оборону и вытеснить украинские подразделения с позиций. В то же время Силы обороны сдерживают атаки врага и наносят противнику существенные потери в живой силе и технике.

Только за последние сутки армия оккупантов потеряла 970 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Смотрите также Плата за оккупацию одного километра: Зеленский очертил масштабы потерь России Каковы потери врага за последние сутки? С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году противник потерял: личного состава – около 1 257 880 (+970);

танков – 11 684 (+2);

боевых бронированных машин – 24 060 (+6);

артиллерийских систем – 37 387 (+3);

РСЗВ – 1 649 (+0);

средств ПВО – 1 303 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 138 881 (+551);

крылатых ракет – 4 314 (+0);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 79 112 (+76);

специальной техники – 4 073 (+1).

Потери России на 20 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ Что известно о недавних успешных операциях Сил обороны? 19 февраля стало известно о проведении контрнаступательных и штурмовых действий Сил обороны на Александровском направлении с целью предотвращения продвижения оккупантов в сторону Днепропетровской области. "Врагу там сейчас несладко, но он не прекращает своей активности", – сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

На Донецком направлении бойцы Сил беспилотных систем поразили одну из самых массовых систем ПВО – зенитный ракетный комплекс "Оса".

17 и 18 февраля под прицел украинских военных попали район сосредоточения подразделения БпЛА в России, узел связи и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ.