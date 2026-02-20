Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ликвидировали около тысячи оккупантов и 640 единиц техники: потери врага на 20 февраля
20 февраля, 06:46
Ликвидировали около тысячи оккупантов и 640 единиц техники: потери врага на 20 февраля

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • За последние сутки армия оккупантов потеряла 970 солдат.
  • Уничтожено 640 единиц техники, включая 551 БпЛА и 76 единиц автомобильной техники.

Российские войска проводят наступательные действия почти по всей линии фронта, пытаясь прорвать оборону и вытеснить украинские подразделения с позиций. В то же время Силы обороны сдерживают атаки врага и наносят противнику существенные потери в живой силе и технике.

Только за последние сутки армия оккупантов потеряла 970 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери врага за последние сутки?

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году противник потерял:

  • личного состава – около 1 257 880 (+970);
  • танков – 11 684 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 060 (+6);
  • артиллерийских систем – 37 387 (+3);
  • РСЗВ – 1 649 (+0);
  • средств ПВО – 1 303 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 138 881 (+551);
  • крылатых ракет – 4 314 (+0);
  • кораблей/катеров – 29 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 79 112 (+76);
  • специальной техники – 4 073 (+1).


Потери России на 20 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

