Еще почти 900 оккупантов, 7 танков и 20 артсистем: безумные потери врага на 7 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные в войне против Украины продолжают терять колоссальное количество своих бойцов и техники. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 890 бойцов врага.
Обратим внимание, что потери от начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года – поражают еще больше. Общая цифра приближается к отметке в 400 тысяч ликвидированных оккупантов. По состоянию на утро 7 февраля говорится о 391 470 бойцах так называемой "второй армии мира", которые отправились на "концерт Кобзона".
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Потери врага в технике
Также за почти два года полномасштабного вторжения россияне потеряли немало своей техники. На металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн. Кроме того, враг не досчитается нескольких сотен самолетов и нескольких сотен вертолетов. А еще захватчики не досчитаются десятков судов и одной подводной лодки.
- танков – 6372;
- боевых бронированных машин – 11 879;
- артиллерийских систем – 9387;
- РСЗО – 980;
- средств ПВО – 665;
- самолетов – 332;
- вертолетов – 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177;
- крылатых ракет – 1849;
- кораблей/катеров – 24;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 486;
- специальной техники – 1497.
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 7 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ