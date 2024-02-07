Еще почти 900 оккупантов, 7 танков и 20 артсистем: безумные потери врага на 7 февраля

7 февраля 2024, 07:58
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские военные в войне против Украины продолжают терять колоссальное количество своих бойцов и техники. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 890 бойцов врага.

Обратим внимание, что потери от начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года – поражают еще больше. Общая цифра приближается к отметке в 400 тысяч ликвидированных оккупантов. По состоянию на утро 7 февраля говорится о 391 470 бойцах так называемой "второй армии мира", которые отправились на "концерт Кобзона".

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Потери врага в технике

Также за почти два года полномасштабного вторжения россияне потеряли немало своей техники. На металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн. Кроме того, враг не досчитается нескольких сотен самолетов и нескольких сотен вертолетов. А еще захватчики не досчитаются десятков судов и одной подводной лодки.

  • танков – 6372;
  • боевых бронированных машин – 11 879;
  • артиллерийских систем – 9387;
  • РСЗО – 980;
  • средств ПВО – 665;
  • самолетов – 332;
  • вертолетов – 324;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177;
  • крылатых ракет – 1849;
  • кораблей/катеров – 24;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 486;
  • специальной техники – 1497.


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 7 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

 

Автор: Назарій Лазур