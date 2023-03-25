ВСУ ликвидировали еще 720 оккупантов и минуснули вертолет: потери врага по состоянию на 25 марта
25 марта 2023, 09:07Читати новину українською
С начала полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали 169 890 тысяч российских оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
За прошедшие сутки украинские воины "задвухсотили" еще 720 захватчиков. Об актуальных потерях врага по состоянию на утро 25 марта информирует 24 Канал.
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Потери России в полномасштабной войне против Украины
- личного состава – 169890 (+720) человек ликвидировано;
- танков – 2580 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин –6932 (+11) единиц;
- артиллерийских систем – 2623 (+7) единиц;
- РСЗО – 520 (+9) единиц;
- средств ПВО – 276 (+0) единиц;
- самолетов – 305 (+0) единиц;
- вертолетов – 297 (+1) единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 911 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5483 (+19) единиц;
- специальной техники – 279 (+2) единицы.
Потери российской армии в войне против Украины / Инфографика Генштаб