ВСУ ликвидировали еще 720 оккупантов и минуснули вертолет: потери врага по состоянию на 25 марта

25 марта 2023, 09:07
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С начала полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали 169 890 тысяч российских оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

За прошедшие сутки украинские воины "задвухсотили" еще 720 захватчиков. Об актуальных потерях врага по состоянию на утро 25 марта информирует 24 Канал

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Потери России в полномасштабной войне против Украины

  • личного состава – 169890 (+720) человек ликвидировано;
  • танков – 2580 (+6) единиц;
  • боевых бронированных машин –6932 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем – 2623 (+7) единиц;
  • РСЗО – 520 (+9) единиц;
  • средств ПВО – 276 (+0) единиц;
  • самолетов – 305 (+0) единиц;
  • вертолетов – 297 (+1) единица;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6) единиц;
  • крылатых ракет – 911 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров – 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5483 (+19) единиц;
  • специальной техники – 279 (+2) единицы.


Потери российской армии в войне против Украины / Инфографика Генштаб

Обратите внимание! По данным украинской разведки, оккупанты планируют провести новую волну мобилизации: Кремль планирует набрать еще 400 тысяч контрактников. Однако в России все еще никак не могут решить проблему нехватки оборудования и офицеров.
Автор: Юлія Лобурак