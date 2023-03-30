Еще более полтысячи оккупантов отправились к Кобзону: потери врага по состоянию на 30 марта

За более чем год полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали более 170 тысяч российских военных, незаконно вторгшихся на нашу территорию. С каждым днем потери врага только увеличиваются.

Так, только за сутки, 29 марта, украинские защитники уничтожили еще 560 оккупантов. Кроме того, разбили много российской техники.

Обратите внимание Бывают дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10, – Маляр о потерях врага

Потери России в полномасштабной войне против Украины

танков – 3610 (+1);

боевых бронированных машин – 6974 (+8);

артиллерийских систем – 2671 (+12);

РСЗО – 526;

средств ПВО – 278 (+1);

самолетов – 306;

вертолетов – 291;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5518 (+11);

специальной техники – 291 (+3).

Добавим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили:

3 района сосредоточения живой силы,

вооружения и военной техники противника,

станцию радиоэлектронной борьбы,

склад боеприпасов,

2 склада горюче-смазочных материалов врага.

Какая ситуация на фронте