От чего зависит соотношение потерь Украины и России на разных направлениях фронта

Владимир Зеленский озвучил соотношение безвозвратных потерь со стороны Украины и России – оно составляет 1:6. По сводке Генштаба, ежесуточно погибает или получает ранения 1000 – 1500 оккупантов. Соответственно потери Украины в 6 раз меньше.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в разговоре с 24 Каналом отметил, что такое соотношение потерь – хороший показатель. В частности, в мае было обезврежено почти 39 тысяч личного состава оккупантов.

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Важная задача

Украинские силы сейчас ведут оборонительную войну, которая также формирует условия для дальнейших действий ВСУ в 2025 году.

Одна из важных наших задач на сегодня – истощение врага. А для этого его потери должны быть значительно большими. Соотношение должно быть 1:10 по всему фронту,

– отметил Коваленко.

В то же время показатель, когда на 10 ликвидированных оккупантов ВСУ теряет 1 военного, есть на отдельных участках. Однако на некоторых локациях соотношение даже 1:2.

Это зависит от многих факторов. На одних направлениях россияне вынуждены вести штурмовые действия на открытой местности, используя не только бронированную технику, но и гражданскую. В таких условиях мы можем накрывать врага артиллерией, минометным огнем, а также FPV-дронами. Это увеличивает уровень его потерь,

– отметил Александр Коваленко.

На других направлениях – в Красногоровке, Волчанске, где происходят прямые боестолкновения в городских условиях, соотношение потерь Украины к России – 1:2 или 1:3.

Напомним, что президент Украины отметил, что в отличие от врага, Украина бережет своих военных. В то же время в России больше людей, чем в нашем государстве. Однако мы ведем технологическую войну, а в ней победит тот, кто "более технологичный".