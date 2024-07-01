Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у розмові з 24 Каналом зазначив, що таке співвідношення втрат – гарний показник. Зокрема в травні було знешкоджено майже 39 тисяч особового складу окупантів.

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Важливе завдання

Українські сили зараз ведуть оборону війну, яка також формує умови для подальших дій ЗСУ у 2025 році.

Одне з важливих наших завдань на сьогодні – виснаження ворога. А для цього його втрати мають бути значно більшими. Співвідношення має бути 1:10 по всьому фронту,

– зауважив Коваленко.

Водночас показник, коли на 10 ліквідованих окупантів ЗСУ втрачає 1 військового, є на окремих ділянках. Проте на деяких локаціях співвідношення навіть 1:2.

Це залежить від багатьох чинників. На одних напрямках росіяни змушені вести штурмові дії на відкритій місцевості, використовуючи не тільки броньовану техніку, але й цивільну. В таких умовах ми можемо накривати ворога артилерією, мінометним вогнем, а також FPV-дронами. Це збільшує рівень його втрат,

– наголосив Олександр Коваленко.

На інших напрямках – в Красногорівці, Вовчанську, де відбуваються прямі боєзіткнення в міських умовах, співвідношення втрат України до Росії – 1:2 чи 1:3.

Нагадаємо, що президент України зауважив на те, що на відміну від ворога, Україна береже своїх військових. Водночас в Росії більше людей, ніж в нашій державі. Однак ми ведемо технологічну війну, а в ній переможе той, хто "більш технологічний".