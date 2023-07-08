Воин "Джокер" сбил вражеский дрон со взрывчаткой в считанные метры от позиций: эпическое видео

На юге Украины пограничник на псевдо "Джокер" сбил в нескольких метрах от позиций сбил FPV-дрон, снаряженный боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета.

Это уже не первый опасный дрон на счету "Джокера". Тем не менее, он скромно говорит, что это не только его заслуги.

Смотрите также Нас делали, – оккупант вспомнил атаки ВСУ под Клищиевкой и массовую "пакетизацию" своих

Воин мастерски сбил дрон со взрывчаткой

FPV-дрон бус оснащен боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета. Однако "Джокер" приземлил его настолько искусно, что дрон не получил повреждений, а боеприпас не сдетонировал. Причем цель была сбита в считанных метрах от позиций телохранителей границы.

Это не только моя заслуга, это – командная работа, потому что один в поле – не воин,

– в шутку делится охотник за беспилотниками.

Как пограничник сбил вражеский дрон: смотрите видео

Потери врага на фронте поражают